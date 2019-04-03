İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tarsus'ta restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

Tarsus'ta restorana silahlı saldırı: 3 yaralı
Tarsus'ta restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restoranı silahla basan kişiler, 3 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı yan yol üzerinde bir restoranda silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada iddiaya göre 4 kişinin bir otomobille restorana gelerek A.K. ve M.K.'ye ateş ettiği, İ.K.'yi ise başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladıkları belirlendi. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmada iş yerinde mermi izleri olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.  

Ersoy Yalçın
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.