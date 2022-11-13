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Tarsus'ta tır alev alev yandı

Tarsus'ta tır alev alev yandı
Tarsus'ta tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir tır alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus mevkisi çöp deposu bölgesinden Azerbaycan uyruklu Memmedov Anar'ın kullandığı plastik ham madde yüklü AN 310 AR çekici plakalı tırın dorse bölümünde seyir halinde iken henüz bilinmeyen nedeniyle alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Şans eseri yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Ersoy Yalçın

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