Tarsus'ta uygulamada aranan 142 şahıs yakalandı

Uygulama sırasında, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele Amirliklerinde görevli ekipler , 12 bin 5 kişi sorgularken aranan 142 şahsı yakaladı.

Yapılan uygulamada, 54 yoklama kaçağına işlem yapıldı, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı telefon ele geçirildi.

100 gr. esrar, 80 gr bonzai, 6 gr metamfetamin, 33 kök hint keneviri, 33 adet hap, 3 adet sahte Türk Lirası para, 3 adet sahte Amerikan doları ele geçirildiği uygulamalarda toplam 5 adet tescilsiz motosiklet trafikten men edildiği çalışmalarda, 3089 araç kontrol edilip, 159 araca 95 bin 458 TL. cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'‘ne bağlı birimlerce Tarsus genelinde açık işyerleri, toplu taşıma faaliyetinde bulunan araç ve sürücüler üzerinde yapılan çalışmada, 25 kahvehane-kıraathane, 2 dernek- lokal, 16 İnternet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, 6 park-piknik alanı, 4 Ganyan bayii, 1 bilardo salonu, 4 halı Saha, 6 ticari taksi, 6 taksi durağı, 61 kent içi toplu ulaşım aracı denetleyerek, başta "maske, mesafe ve ateş ölçümü" gibi Covid-19 tedbirleri olmak üzere sağlık ve güvenlik tedbirleri detaylı şekilde incelendi, iş yerlerini denetleyen ekipler çalışanlarla ve müşterilere sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılarda bulundular.



Ersoy Yalçın

