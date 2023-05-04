İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tarsus'ta yolcu otobüsü minibüse çarptı: 8 yaralı

Tarsus'ta yolcu otobüsü minibüse çarptı: 8 yaralı
Tarsus'ta yolcu otobüsü minibüse çarptı: 8 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kasasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Karakütük mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Ş.'nin idaresindeki 27 YG 540 plakalı yolcu otobüsü, önünde ilerleyen Hasan K.'nin kullandığı 34 BSZ 711 plakalı transit tipi minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile hasar gören transit içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ersoy Yalçın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.