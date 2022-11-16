Tarsus'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Gülek tünelini geçince meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gülek mevkisinde yolun kaygan olmasından dolayı sürücünün kontrolünden çıktığı 33 AEP 935 plakalı tır, beton bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı yönde seyreden otomobilin sürücüsü tırı görünce direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyerlere çarptı. Aynı yönde seyir eden 16 KIH 43 otomobil tırla, 27 UG 131 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü de 51 AAY 534 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında bir otomobilde parçalanan bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ersoy Yalçın

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