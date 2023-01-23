Tartışma silahlı kavgaya döndü, 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay dün gece 01.00 sıralarında bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre Taşkın K., Kaan A. ve Barış T. aralarında önceye dayalı husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Silahlı kavgaya dönüşen tartışmada Kaan A., Taşkın K. ve Barış T. yaralandı. Olayın ardından tedavisi tamamlanan Barış T. ve Taşkın K. gözaltına alınırken, göğsünden vurulan Kaan A.'nın hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi.

Emrecan Bayram

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