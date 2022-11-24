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Tartışmada kan aktı: 1 yaralı

Tartışmada kan aktı: 1 yaralı
Tartışmada kan aktı: 1 yaralı

Çorum'da tartıştığı şahıs tarafınsan silahla bacağından vurulan vatandaş yaralandı.

Olay, Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öne aralarında husumet bulanan Y.S.Y. ile F.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A. üzerinde taşıdığı silah ile Y.S.Y.'ye ateş etti. Bacaklarına mermi isabet eden Y.S.Y. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Y.S.Y. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eray Uzun

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