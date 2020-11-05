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Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu

Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu
Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu

İzmir'in Selçuk ilçesinde, iddiaya göre babası ile tartışan genç, öfkesine hakim olamayarak eline geçirdiği bıçakla babasını öldürdü.

Olay bugün öğlen saatlerinde Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan annesi ve babasının ayrılmasını istemeyen Baran P. (21), babası ile tartışmaya başladı. Bu sırada öfkesini kontrol edemeyen Baran P. eline geçirdiği bıçağı babasına sapladı. Daha sonra dışarıya çıkarak yardım isteyen genç adamın, "Ben babamı bıçakladım, ben katil olmak istemiyorum, lütfen yardım edin" diyerek bağırdığı öğrenildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Metin P.'nin cesedi, cinayet mahallinde yapılan incelemeden sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Baran P. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Nilüfer Öztürk Silay
 

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