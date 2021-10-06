İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 bıçak darbesiyle yaraladı

Tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 bıçak darbesiyle yaraladı
Tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 bıçak darbesiyle yaraladı

Erzurum’da bir baba, tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 bıçak darbesiyle yaraladı. Tedavi altına alınan genç kız yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, olay Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde 1 Ekim'de meydana geldi. Ebubekir Sıddık Ş., evde tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 bıçak darbesiyle yaraladı. D.Ş., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, baba Ebubekir Sıddık Ş. polislerin uzun uğraşları sonucu Erzurum-Horasan karayolunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.