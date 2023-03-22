Tartıştığı adamı bacağından vurdu, otomobilin etrafından takip edip kovaladı

Sosyal medyada paylaşılan olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıkan iki kişi, sokak ortasında tartışmaya başladı. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıslardan birisi araçtan inip karşı tarafın üzerine yürüdü. Bunun üzerine öfkelenen karşı taraf, belinden tabancayı çıkartıp otomobilden inen kişinin bacağına ateş etti. Ayağından yaralanan kişi, park halindeki otomobili kendine siper ederek saklanmaya çalıştı. Silahlı şahıs ise yaraladığı kişiyi uzun süre takip etti.

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