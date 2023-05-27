İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tartıştığı anne, abla ve komşusunu öldürdü: Psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı

Tartıştığı anne, abla ve komşusunu öldürdü: Psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı
Tartıştığı anne, abla ve komşusunu öldürdü: Psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı

Silivri’de bir genç, tartıştığı annesi ve ablasını ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Genç, kaçarken polis ekipleri tarafından üzerinde 3 bıçakla yakalandı.

Tartıştığı anne, abla ve komşusunu öldürdü: Psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı - Tıkla İzle

Olay, Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha B.'yi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet A. olay yerinden kaçarken, üzerinde 3 bıçakla polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki komşu Semiha B. ve Esra A.'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gencin psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı

Üzerinde 3 bıçakla yakalanan katil zanlısı gencin psikolojik sorunlarının olduğu ve asosyal bir kişiliğe sahip olduğu öğrenildi.

İkamet ettiği evde hayatını kaybeden anne Nazlı A.'nın cenazesi, olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Eker

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.