Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Olay, sabaha karşı 04.00 sularında Arifiye ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan Adem B. (47) ile Z.B.(52) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Z. B. pompalı tüfekle Adem B.'yi vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Adem B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adam B.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere SEAH Korucuk Kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine kaldırılırken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Orkun Kaya

