Tartıştığı arkadaşını tüfekle yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E. ile K.D. (16) arasında bulunan husumet nedeniyle Aslantepe Höyüğü mevkiinde bulunan 3. sokak içerisinde kavga çıktı. Kavgada Y.E. yanında getirdiği tüfek ile K.D.'ye ateş açtı. K.D. bacağından yaralanırken, olayın şüphelisi yaya olarak bölgeden kaçtı.

Silah sesi üzerine dışarı çıkan sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede çalışma yapan ekipler 2 dolu bir boş tüfek kartuşu bulurken olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Hasan Eryılmaz

