Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Olay, Erenler ilçesinin Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde M.Ç. isimli bir genç ile sevgilisi olan Şehadet D., ayrılık meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrasında genç kız M.Ç., erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Şehadet D.'yi Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Erenler Dumlupınar Polis Karakoluna götürülen genç, sevgilisinin şikayetçi olmaması üzerine ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Remzi Şimşek

