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Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'Yaşıyor mu?' diye ağladı

Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'Yaşıyor mu?' diye ağladı
Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'Yaşıyor mu?' diye ağladı

Sancaktepe’de gece saatlerinde bir koca dehşeti daha yaşandı. Tartıştığı eşini bıçaklayan koca önce bıçakladı sonra eşinin durumunu merak ederek yaşıyor mu diye ağladı.

Tartıştığı eşini bıçaklayıp 'Yaşıyor mu?' diye ağladı - Tıkla İzle

Olay saat saat 03.00 sıralarında Kemal Türkler Mahallesi Şennur sokakta meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan koca eline aldığı bıçakla eşini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eşini bıçaklayan kocayı gözaltına aldı. Gözaltına alındığı sırada bıçakladığı eşinin hayati tehlikesinin olup olmadığını öğrenmek için “o yaşıyor mu durumu nasıl” diye polis arabası içinde ağladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi evde yaparak Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Eşini bıçaklanan koca ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Cüneyt Sevindik

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