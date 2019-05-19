Tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Olay, dün Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 223. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal O. (37) ile eşi Özgü O. (32) arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonrasında Cemal O. eline aldığı ekmek bıçağı ile Özgü O.'yu defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Özgü O. hayatını kaybederken, Cemal O. evden ayrıldı. Sabah saatlerinde Cemal O. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Polis ekipleri, Cemal O.'dan aldıkları anahtarla gittikleri evde Özgü O.'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Özgü O.'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, Cemal O.'nun ifadesinde eşini bazı akrabaları ile görüşmemesi konusunda uyardığını ve bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Hakan Öztürk

