İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı eşini kucağına alıp 12 metreden aşağı fırlattı

Tartıştığı eşini kucağına alıp 12 metreden aşağı fırlattı
Tartıştığı eşini kucağına alıp 12 metreden aşağı fırlattı

Başkentte Şehitlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişi tartıştığı eşini kucağına alıp 12 metreden aşağı fırlattı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Tartıştığı eşini kucağına alıp 12 metreden aşağı fırlattı - Tıkla İzle

Ankara Şehitlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) gece saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, İ.G. İstanbul'daki kardeşinin yanına gitmek isteyince, eşi Cem G. ile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Cem G. tartıştığı 8 aylık karısını kucağına alıp yüksekliği 12 metreyi bulan giden yolcu katından aşağıya beton zemine fırlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. İ.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. 

Olayın ardından koca Cem G. polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Cem G. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.