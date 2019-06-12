Tartıştığı eşini öldürüp baldızını yaraladı

Olay, saat 16.00 sıralarında Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E., boşanmak üzere olduğu eşi Tuğba E. ile konuşmak için baldızı Manolya Yeşil'in evine gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşünce Mehmet E., eşini ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Yeşil'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şahıs daha sonra bıçağı kendine saplayarak intihar etmek istedi. Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuğba E., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet E. ve baldızı Yeşil ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı