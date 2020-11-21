Tartıştığı eşini tüfekle vurup başında ağladı

Olay, gece yarısı Ankara'nın Pursaklar ilçesi Güzelyurt Mahallesi Kayın Sokak'ta meydana geldi. U.M.E ile eşi B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.M.E., iki kız çocuğunun annesi olan B.E'nin başına tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaraladığı eşinin başında ağladı

Olay yerine gelen polis ekipleri, U.M.E'yi suç aletiyle birlikte yaraladığı eşinin başında ağlarken buldu. Tüfeği muhafaza altına alan ekipler, saldırgan kocayı da gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Ayrıca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan B.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri devam eden U.M.E'nin 9 kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Öte yandan olay sırasında çiftin çocuklarının köyde babaannelerinin yanında olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Muhammet Mücahit Dereli - Musa Erdoğan