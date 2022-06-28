İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vuruldu

Tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vuruldu
Tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vuruldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden Isparta'nın Senirkent ilçesine kiraz toplamaya giden kadın, tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Özlem Ö., Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyünden Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Garip köyüne kiraz toplamaya gitti. Özlem Ö., bu esnada boşanma aşamasındaki eşi Arif Ö. ve eşinin dayısının oğlu Y.B. ile bir süre konuştuktan sonra tartıştı. Özlem Ö, kiraz toplama yerinden belli bir mesafe uzaklıkta dayısının oğlu Y.B. tarafından 2 el silahla ateş edilerek yaralandı. Olayı gören çevredeki sakinler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı Özlem Ö.'yü Süleyman Demirel üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Olayın ardından Arif Ö. ve Y.B. olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde yakalanan Arif. Ö. ve Y.B. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Hayati Kanat

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.