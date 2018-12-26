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Tartıştığı eşinin üzerine sıcak su döktü

Tartıştığı eşinin üzerine sıcak su döktü
Tartıştığı eşinin üzerine sıcak su döktü

Adana'da bir kişi, tartıştığı eşinin üzerine sobanın üzerinde duran sıcak suyu döktü. Yaralanan eş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi, Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Saadet G. (45) ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine eşi tarafından sobanın üzerinde bulunan suyun üzerine dökülmesi sonucu Saadet G. yaralandı. 

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Saadet G., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sıcak su dökerek eşini yaralayan koca ise gözaltına alındı.  

Süleyman Cenk İdaye
 

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