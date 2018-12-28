Tartıştığı eski iş arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, gece yarısı Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan 34 yaşındaki Fevzi Gürün, iddiaya göre daha önce birlikte çalıştığı E.B. ile telefonda tartıştı. Tartışma sonrası Fevzi Gürün'ün verdiği adreste bir araya gelen ikili tartışmalarını burada da sürdürdü. İddiaya göre E.B, Fevzi Gürün'ü ayağından, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralı olan Gürün, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Gürün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası E.B. kaçtığı Isparta'da yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İsa Akar

