Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan kadına hapis cezası

Duruşma sonrası sanık: ‘'Buna hala da inanamıyorum, parmağı da görmemiştim nasıl oldu anlamamıştım'' dedi.

Beyoğlu'nda iki arkadaşıyla birlikte gittiği gece kulübünde çıkan tartışmada güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz'in parmağını ısırarak kopardığı iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapis cezası istenen Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdarova'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Uluossyn Malgazhdarova ve avukatı Nebican Orhan hazır bulundu.

"Müşteki, parmağını müvekkilimin ağzına sokup havaya kaldırması neticesinde oluşan basınçla yaralanmıştır"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Malgazhdarova, aleyhe olan suçları kabul etmediğini söyleyerek başka bir diyeceğinin olmadığını belirtti.

Sanık avukatı Nebican Orhan ise savunmasında kesin olarak beraatı hak ettiklerini söyleyerek, "Müvekkilim, korku ve panikle müşteki ile yanındakiler tarafından darp edilirken, müştekinin parmağı ağzının içindeyken kastı olmaksızın ağzını kilitlemiştir. Müşteki, parmağını müvekkilimin ağzına sokup havaya kaldırması neticesinde oluşan basınçla yaralanmıştır. Müvekkil dayak yiyor içeride de, sonrasında bu olay gerçekleşiyor. Orada kim olsa refleks olarak ağzını kilitlerdi" ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık eski savunmalarını tekrarladığını söyledi.

Sema Demir



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