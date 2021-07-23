Tartıştığı iki kardeşini silahla vurarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.K., Ş.K. ve İ.K. isimli kardeşler arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda abi İ.K. tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı. Yaralanan kardeşler Ş.K. ve S.K. kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan İ.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 2 kardeş ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi önüne gelen yakınları ölüm haberinin ardından fenalık geçirdi.

Zanlı yakalandı

İki kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, abinin jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Hacimbey köyünde olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan İ.K. ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ali Yıldız – Selçuk Akyol

