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Tartıştığı kadını tüfekle öldüren kişi intihar etti

Tartıştığı kadını tüfekle öldüren kişi intihar etti
Tartıştığı kadını tüfekle öldüren kişi intihar etti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tartıştığı kadını av tüfeğiyle öldüren kişi, intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay Haliliye ilçesine bağlı Güneş Mahallesinde meydana geldi. Bir evde iddiaya göre, H.K. ile M.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu av tüfeğiyle M.G.'yi vuran H.K., aynı silahla kendisini de vurdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.K. de yaşamını yitirdi. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bekir Şeyhanlı - Mehmet Basmacı
 

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