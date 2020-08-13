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Tartıştığı kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı

Tartıştığı kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı
Tartıştığı kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı. Alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu.

Olay, Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'ndeki Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. isimli bir vatandaş, kardeşi Ali İhsan G. ile alacak-verecek meselesinden dolayı aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında yolcu taşımacılığında kullanılan 71 M 0231 plakalı minibüse benzin döküp yaktı. İhbar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Söndürme çalışmalarının ardından minibüs kullanılamaz hale gelirken, rüzgarın da etkisiyle alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Ay
 

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