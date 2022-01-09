İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı

Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı
Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı

Kırıkkale'de bir şahıs, tartıştığı karısını bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, koca gözaltına alındı.

Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı - Tıkla İzle

Olay, öğlen saatlerinde Gürler Mahallesi 658. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 2. katında oturan H.K., eşi Ayşenur K. (33) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle H.K., mutfaktan aldığı bıçakla eşini bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayşenur K. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri H.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Ay
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.