İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

Tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
Tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Batıkent Meydanı'nda bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. M.A. boğazına aldığı bıçak darbesi sonrası kan kaybetmeye başladı. Diğer şahıs da aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Aşırı kan kaybeden M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, M.A.'yı bıçaklayan şahıs da tedavisi yapılmak üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
M.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Emrah Kızıl - Murat Başal
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.