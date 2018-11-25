Tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

Olay, merkez Bağlar ilçesi Batıkent Meydanı'nda bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. M.A. boğazına aldığı bıçak darbesi sonrası kan kaybetmeye başladı. Diğer şahıs da aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Aşırı kan kaybeden M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, M.A.'yı bıçaklayan şahıs da tedavisi yapılmak üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

M.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emrah Kızıl - Murat Başal

