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Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu

Çorum’da sokak ortasında çıkan tartışmada kan aktı, bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Üçdutlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan O.A. ve H.Y.'nin Fatih Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine O.A. yanında bulundurduğu silah ile H.Y.'ye ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan H.T. olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Eray Uzun

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