İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı kız arkadaşını arabadan atarak metrelerce sürükledi

Tartıştığı kız arkadaşını arabadan atarak metrelerce sürükledi
Tartıştığı kız arkadaşını arabadan atarak metrelerce sürükledi

İstanbul Eyüpsultan’da arabadan kız arkadaşının taksinin kapı koluna asılmasına sinirlenen şahıs gaza yüklenince kadın metrelerce yerde sürüklendi. Olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Tartıştığı kız arkadaşını arabadan atarak metrelerce sürükledi - Tıkla İzle

Olay, Eyüpsultan D-100 otoban yolu Göktürk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında gönül ilişkisi olan Abdülaziz Ö. ile Filistin uyruklu Walaaml A., Abdülaziz Ö.'nün kullandığı ticari taksi içerisinde buluştu. Kısa süre içerisinde Abdülaziz Ö. ile Walaaml A. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülaziz Ö., Walaaml A.'yı taksiden indirdi. Taksiden indirilmesine sinirlenen Walaaml A., taksinin kapı kolunu zorlayarak içeriye girmeye çalıştı. Duruma sinirlenen Abdülaziz Ö. ise Filistinli Walaaml A.'nın kapı koluna asılmasına aldırış etmeyerek gaza yüklendi. Israrla kapının kolunu bırakmayan Walaaml A. yere düşerek metrelerce sürüklendi. Kadının yerde sürüklenmesine aldırış etmeyen Abdülaziz Ö., hızla olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis elini sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde sürüklenen Walaaml A.'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Walaaml A.'yı arabasıyla yerde sürükleyen Abdülaziz Ö. ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  

Emrah Kuş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.