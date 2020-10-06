İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü!

Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü!
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü!

Gaziantep’te karı-koca tartışmasında kan aktı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan 3 çocuklu karı-koca arasında çıkan tartışmada kan aktı. İki eş arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, iddiaya göre öfkeli kadın, eşini bıçakladı. Olay, dün gece ilçeye bağlı Mevlana Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre uzun süredir aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Mehmet Taş ile eşi Şenel Taş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu öfkelenen Şenel Taş, kocası Mehmet Taş'ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mehmet Taş, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden koca Mehmet Taş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken eş Şenel Taş ise şüpheli olarak gözaltına alındı.

Resul Yanbul
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.