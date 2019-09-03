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Tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu

Tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu
Tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu

Esenyurt’ta bir kişi, tartıştığı komşusunu sokak ortasında 5 el ateş ederek ağır yaraladı.

Olay, Esenyurt Üçevler Mahallesi 893 Sokak'ta sabah 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet olan komşular mahallede tekrar karşı karşıya geldi. İki kişi arasında önce tartışma yaşanırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan biri, yanında bulunan silahıyla komşusu Beşir S.'yi ayağından ve kolundan vurarak olay yerinden kaçtı. 

Olayı gören komşular hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Beşir S.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. 5 adet boş kovana rastlayan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  

Erdal Can İçelli
 

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