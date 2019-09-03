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Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Kırıkkale'de bir baba tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle karnından vurarak ağır yaraladı.

Olay, 21.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2139. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar A. (60) ile Sinan A. (29) arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu babası tarafından pompalı tüfekle üst karın kısmında vurulan Sinan A. ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alınan Sinan A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Baba Yaşar A.'yı gözaltına aldı.  

Hasan Ay

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