İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı

Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı
Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı

Esenler’de bir kişi, alacak verecek nedeniyle tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı. İş yerinin önünde patlayan ses bombası büyük panik yaşattı. Bombayı iş yerine bırakan zanlı ise polisin nefes kesen takibi sonucu Başakşehir’de yakalandı.

Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Esenler Giyimkent sitesinde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahıs, ortağının iş yerini bombalattı. El yapımı bombayı ecza deposunun önüne bırakan zanlı, aracıyla kaçtı. Büyük bir gürültü ile patlayan bomba, çevrede büyük korku yaşattı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, bombayı bırakan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kiralık bir araç kullandığını tespit eden polis ekipleri, GPS sistemi vasıtasıyla aracın yerini tespit etti. Başakşehir Güvercintepe'de şüpheli aracı gören polis ekipleriyle zanlı arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, kıskıvrak yakalandı.

Volkan Kayalar 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.