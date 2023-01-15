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Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı, yoldan geçen vatandaş yaralandı

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı, yoldan geçen vatandaş yaralandı
Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı, yoldan geçen vatandaş yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir oto tamircisi, tartıştığı şahsa pompalı tüfekle ateş etti. Tamircinin tartıştığı şahıs olay yerinden kaçarken, kurşunlar o sırada yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti.

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı, yoldan geçen vatandaş yaralandı - Tıkla İzle

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan oto tamir dükkanında, iş yeri sahibi A.D. ile B.A. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonrasında A.D., dükkanda bulunan pompalı tüfek ile B.A.'ya doğru 5 el ateş etti.

B.A., olay yerinden aracıyla kaçarken, kurşunlar o sırada yoldan geçen Y.Ö. (26) isimli vatandaşa isabet etti. Bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Y.Ö., başka bir araca alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından iş yeri sahibi A.D. ile F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Uslu
 

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