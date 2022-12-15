Tartıştığı şahsı tabancanın kabzasıyla yaraladı, o anlar kamerada

Olay saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşı karşıya gelen Bilal E. (30) ile Melih A. (24) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belinden tabanca çıkaran Bilal E.'yi gören Melih A. koşarak kaçmaya başladı. O sırada Bilal E., Melih A.'ya 1 el ateş etti. Yaklaşık 100 metre süren kovalamacada Bilal E., yakaladığı Melih A.'nın başına tabancasının kabzasıyla vurdu. Kovalamaca ve darp anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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