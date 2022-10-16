Tartıştığı şahsı yaralamasına engel olmaya çalıştı, babasının ölümüne neden oldu

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Yıldız ile A.K., alacak verecek meselesinden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine cadde üzerinde buluşan 2 şahsın tartışması burada da devam etti. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine A.K. yanında getirdiği bıçağı çıkararak Tahsin Yıldız'ı yaralamaya çalıştı. Tahsin Yıldız da yanında getirdiği tabancayı çıkarttı.

Tahsin Yıldız tabancayı ateşleyeceği sırada oğlu F.Y., araya girerek babasını engellemeye çalıştı. Baba ve oğulun arbedesi sırasında silahın ateşlenmesiyle F.Y. elinden, Tahsin Yıldız ise göğsünden yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Emrah Dursun



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