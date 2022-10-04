Tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı

Alınan bilgilere göre olay, kentin en işlek noktası olan Maraş Caddesi üzerindeki Numune Ekmek Fabrikası karşısında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı trafikte tartıştıkları belirlenen iki kişi arasında yaşanan silahlı kovalamaca yürekleri ağızlara getirdi.

Elindeki tabancayla yaklaştığı aracın sürücüsünü tehdit eden şahıs bir el de ateş açtı. Tabancayla ateş edilmesi sonucu caddedekiler büyük korku yaşarken, kaçan sürücüyü bir süre kovalayan şahıs ise polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alındı.



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