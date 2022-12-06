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Tartıştıkları gencin kafasında sandalye kırdılar

Tartıştıkları gencin kafasında sandalye kırdılar
Tartıştıkları gencin kafasında sandalye kırdılar

Antalya’da bir grup, tartıştıkları genci sandalyelerle darp etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tartıştıkları gencin kafasında sandalye kırdılar - Tıkla İzle

Sosyal medyada paylaşılan ve dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde yaşandığı belirtilen görüntülerde, 5 kişilik bir grup ile bir genç arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışa kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık bir anda karıştı. Grup, eline aldığı plastik ve ahşap sandalyeleri gencin üzerinde kırdı. Darp edilen genç yere yığılırken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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