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Taş ocağında göçük sırasında iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Taş ocağında göçük sırasında iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Taş ocağında göçük sırasında iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin’in Arhavi ilçesinde taş ocağında meydana gelen göçükte iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Arhavi ilçesi Ortancalar yolu üzerinde bir taş ocağında göçük meydana geldi. Olay sırasında bölgede çalışma yapan iş makinesinin devrilmesi sonucunda operatör hayatını kaybetti. 1 kişinin de yaralandığı kazada, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, “Kötü bir olay, söylenecek fazla bir şey yok. İlçemizde çalışma sürdüren bir taş ocağında meydana kaza sonunca 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı" dedi.

Adem Güngör
 

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