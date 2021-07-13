Taş ocağında korkutan patlama

Arduç Deresi mevkiinde dere yatağı kenarında yeni açılan taş ocağındaki patlama anını amatör kamerasıyla kaydeden köy sakinlerinden İbrahim Cırıt, bu patlamaların sık sık yaşanacağını belirtti.

Taş ocağının patlatmalarla çevreye büyük zarar verdiğini ve adeta deprem etkisi meydana getirdiğini ileri süren Cırıt, “Yerleşim yerlerinin çok yakınında açılmaya başlanan taş ocağı büyük oranda patlayıcı kullanılarak patlama gerçekleştirdi.

Patlamayla birlikte yöredeki fındık bahçeleri, dere yatakları zarar görürken, köyü de büyük bir toz bulutu kapladı ve adeta evler yerinden sallandı” dedi.