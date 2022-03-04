Taşan dere evleri su altında bıraktı

İlçede etkili olan yağışlı hava, çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Gündüz sıcaklıklarının artması ve yoğun yağış, başta Söğütlü ve Sarsap Çayı olmak üzere, akarsuların debisini yükseltti. Kuru dereler de aşırı yağıştan nasibini aldı. İlçeye bağlı Karahasanuşağı Mahallesi'nde kuru derenin taşması sonucu su baskını yaşandı. Mahalle içindeki yollar su içinde kalırken, evlerin bahçeleri de taşkın suları ile adeta göle döndü. Taşkın sonrasında kanalizasyon boruları da büyük çaplı hasar gördü. Vatandaşlar, evlerine su dolmaması için kürek ve kum torbaları ile set çekmeye çalıştı.

Yağışların devam etmesi durumunda, taşkın ve selin etkisinin daha çok hissedileceğini belirten vatandaşlar, “Şuan evlerimize gitmekte zorlanıyoruz. Mahallenin büyük kısmı bu şekilde. Yollar çamur deryasına döndü. Borular parçalandı ve yüzeye çıktı. Evlerimizin önünde su birikintileri oluştu. Yetkililerden bir an önce yardım eli uzatmalarını bekliyoruz” dediler.

Elbistan Kaymakamlığının da mahalledeki yaşanan bu durum sonrasında ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçtiği ve gerekli önlemlerin alınması noktasında girişimlerin başlattığı öğrenildi.



Murat Sürücü

