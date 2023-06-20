Taşan dere, hızlı tren şantiyesindeki tüneli sular altında bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından dün Sakarya'da etkisini gösteren şiddetli sağanak, şehrin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde ekipler çalışma başlattı. Birçok mahallesi sular altında kalan Sapanca ilçesinde Sarp Deresi taştı. Taşan deredeki su ise yüksek hızlı tren şantiyesindeki tüneli de sular altında bıraktı.

Yusuf Ersoy

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