Tasarımcı Dilek Arslan Dilber, yeni kreasyonuna olan ilgiden memnun

Mayo, bikini ve pareo tasarımları ile müşterilerinin büyük beğenisini toplayan başarılı iş kadını Dilek Arslan Dilber, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, ‘'Müşterilerimden bu senenin kreasyonu için birçok istek alıyordum. İsmin genellikle mayo, bikini ve pareolar ile bütünleşti. Bu durumdan şikayetçi değilim. Yeni kreasyonumu müşterilerimin beğenisine sundum. Kısa süre içerisinde tüm ürünler tükendi bu durumdan dolayı oldukça memnunum'' dedi.

Sevenlerinin karşısına ilerleyen günlerde yeni bir kreasyon ile çıkmayı planladığını belirten başarılı tasarımcı, yaptığı tasarımlar ile moda ve sanat camiasından tüm ünlülerin dikkatini üzerine çekmeyi başardığını kaydetti. Asıl mesleği avukatlık Dilber, evlendikten sonra ilgi alanı olan modaya kayıtsız kalamayarak, kendi tasarımlarını oluşturduğunu ve “Dileq Arslan” markasını kurduğunu belirtti.

Markasının kısa süre içinde Türkiye'de beachwear konseptinde en tanınan ve bilinen markalar arasına girmeyi başardığını ve markasını dünyada tanıtmak hedefi olduğunu söyleyen başarılı tasarımcı şu sıralar atölyesinde yeni ürünlerinin tasarımı ve üretimi ile ilgilendiğini ifade etti.

Moda ve sanat camiasından birçok müşterisi bulunan başarılı moda tasarımcı gelecek günlerde müşterilerinin beğenisine sunacağı kreasyonun ise şimdiden tüm kesimler tarafından merak konusu olduğunu söyleyerek, çalışmaları dışında sosyal sorumluluk projelerine de destek verdiğini ve çalışmaları ile birçok genç modacıya ilham kaynağı olduğunu kaydetti.