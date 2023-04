'Tasarımda yenilikçi çalışmalarımızla ön plana çıkmayı hedefliyoruz'

Avrupa'daki Türk tasarım markası Wellwe'nin kurucusu olan ve tasarım dünyasında çalışmalarda bulunan işadamı Emre Can, yaptıkları çalışmalar ve tasarımdaki önemli noktalara dair açıklamalarda bulundu. Emre Can, kreatif tasarımlar yaptıklarını, ülke ekonomisine ciddi katkılar sunmayı hedeflediklerini ifade ederek, ''Avrupa'nın önde gelen markalarına tasarımlar yapıyoruz. Kreatif tasarımlara odaklandık, bu sayede tasarım dünyasında yenilikçi çalışmalarımızla ön plana çıkmayı hedefliyoruz. İçerisinde yer aldığımız sektör son derece geniş ve detaylı. Bu nedenle sektörel dinamikleri bilmenin önemli olduğuna inanıyorum. Biz de sektörel gelişmeleri yakından takip ederek sektör dinamiklerine uygun çalışmalarda bulunuyoruz'' diye konuştu.

Uzun yıllar önce kurduğu Gala Teks A.Ş. markası ile bilinen markalarla çalışmalarda bulunan Emre Can, şahsına ait Wellwe tasarım markası ile tasarım dünyasına yenilik getirmek istediklerini belirtti.

Can, sözlerine şöyle devam etti: “Kreatif, özgün ve ilgi çekici tasarımlar; markalar adına son derece önemli. Müşterilerine markalarını tanıtmak ve müşteri potansiyelini arttırmak isteyen markalara hitap edecek bir hizmet anlayışına sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Her zaman daha iyisini yapabilmek için profesyonel çalışmalar son derece önemli. Bu tür çalışmalar, sektörün gelişimine de katkıda bulunuyor."

“Tasarım dünyasında başarılı işler yapmayı hedefliyoruz”

Kadınların iş dünyasında yer alabilmesi için önemli adımlar attıklarını belirten ve Elazığ Organize bölgesinde 400 kişilik çalışanlarıyla birlikte yüzde 95 kadın istihdamı oluşturduklarını sözlerine ekleyen Can, “Tasarım dünyasında her anlamda başarılı işler yapmayı hedefliyoruz. Bu noktada pek çok farklı projemiz mevcut. Her şeyden önce kadın çalışanlarımızın sayısını arttırmak istiyoruz. Bunun yanı sıra ülke ekonomisine katkıda bulunmak, hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yenilikçi ve dikkat çeken tasarımlar ile sektör dinamiklerine uygun çalışmalarda bulunmak adına çalışmalarımızı profesyonel dokunuşlarla gerçekleştiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Yenilikçi tasarımlar her zaman dikkat çekiyor”

Yenilikçi tasarımların ilgi çektiğini, bu nedenle bu tarz tasarımlara yöneldiklerini belirten Can, yüzde 100 yerli malı ürünlerini Avrupa'nın pek çok bölgesine ulaştırmak istediklerini belirterek “İlgi çeken tasarımlar ve yüzde 100 yerli malı ürünlerimizle Avrupa'da bir Türk markası haline gelmeyi hedefliyoruz. Profesyonel çalışmalar için sektörel gelişmeleri yakından takip etmek oldukça önemli. Bu kapsamda, bizler de hem müşteri taleplerini dikkate alıyor hem de sektörel gelişmeleri çalışmalarımızın merkezine yerleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

