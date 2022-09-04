Tasarladıkları elektrikli araç TEKNOFEST'te görücüye çıktı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç yarışlarında Teknofest Kurul Özel Ödülü'nü alan "Kayıtech E-1" isimli elektrikli araç, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e davet edildi. Festivalde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kayıtech E1, konsept tasarımı ile dikkatleri üstüne topladı. Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Gürsoy öğrencileri tebrik ederek, "Öğrencilerimiz Kocaeli Körfez Yarı Pistinde düzenlenen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışı'nda büyük bir başarı göstererek Samsun'da düzenlenen olan TEKNOFEST'22 festivaline davet edildi. Burada büyük bir emek ve destek var. Bu süreçte özveri ile çalışan öğretmen ve öğrencilerimiz ile bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz. Bilecik şehri ve okulumuz adına mutluyuz gururluyuz" dedi.

Cem Kaan Toka

