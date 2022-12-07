ING Türkiye'nin, 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2022 yılı 3. çeyrek sonuçları açıklandı. Kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek üzere gerçekleştirilen ve her çeyrek dönemde yayınlanan araştırmaya göre, yılın bu döneminde tasarruf sahipliği oranı yüzde 17.8 ile son iki senedir benzer seviyelerde gerçekleşiyor. Tasarruf sahipleri arasında görüşülen kişi dışında hanede tasarrufu olanların oranı bir önceki döneme göre 4 puan artarak yüzde 38 oldu.

Düzenli tasarruf yapmayanların son 3 ayda tasarruf yapma oranı yüzde 48'e yükseldi

Araştırma, yılın 3. çeyreğinde tasarruf sahipleri arasında düzenli birikim yapanların oranının yüzde 63 olduğunu ortaya koydu. Öte yandan tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapmayanların son 3 ayda tasarruf yapma oranı ise 17 puan artarak 2021'in son çeyreğindeki seviyesine, yüzde 48'e ulaştı. Tasarrufu olanların tasarruf araçları tercihlerine bakıldığında ise, yastık altı altın ve nakit yüzde 22 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 17 ile BES, yüzde 16 ile sistem içi altın ve yüzde 11 ile döviz ve TL vadeli hesap takip etti. Kripto para ise bir önceki döneme göre aynı kalarak yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti.

Tasarruf sahibi olmayan ancak yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı arttı

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre henüz tasarruf yapmayanlar arasında tasarruf yapmak önem kazanıyor. Tasarruf sahibi olmayan ancak yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı bir önceki döneme göre 5 puan artarak yüzde 36.5 seviyesine yükseldi. Bu grupta özellikle çocuklu bireylerde önemli bir artış söz konusu. Tasarrufu olmayan çocuklu kişilerin yakın gelecekte tasarruf yapma eğilimi 7 puan artarak yüzde 34'e ulaştı. Çocuksuz bireylerde ise bu oran yüzde 41 ile bir önceki çeyrekle benzer seviyede.

"Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek avantajlı tasarruf araçlarını dijitalden hizmete sunuyoruz"

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Finansal sağlığı iyileştirmek için tasarrufu destekleyecek çeşitlilikte finansal araçlara herkesin kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi önemli. Banka olarak biz de Türkiye'nin tasarruf bankası olma yolunda ilerliyor ve müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek avantajlı tasarruf araçlarını dijitalden kolay bir şekilde hizmete sunmayı stratejimizde önceliklendiriyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin uzman tavsiyesine ihtiyaç duyabileceği işlemleri, ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman'a dahil ederek bu alandaki gelişimi destekliyoruz. Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak gerçekleştirilen işlemlere son olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) de dahil ettik. Kur korumalı mevduat Cebimdeki Danışman üzerinden sunduğumuz ve ilgi gören bir ürünümüz. Aralık ayı itibariyle Cebimdeki Danışman üzerinden açılan kur korumalı hesaplar ile 5 milyar TL'nin üzerinde hacim oluşturuldu. Bununla beraber, bankamızın amiral gemisi Turuncu Hesap'ta da piyasa koşullarına göre avantajlı faizler vererek müşterilerimizin birikimlerini büyütmelerine destek oluyoruz. Özellikle tasarruf etmeye yeni başlayanlar için Turuncu Hesap'ın alt limitinin olmaması, küçük bakiyelerin de avantajlı faiz oranlarından yararlanabilmesi ve her tutarla hesap açılabilmesi gibi avantajlarla tasarrufu destekliyoruz” dedi.

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