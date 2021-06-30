Tasarruf tedbirleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için görev ve mecburiyet olduğu ve bu anlayışla harcamalarda tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.

Genelgeye göre, kamu hizmetleri, bütçe içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecek. Bütçeye ilave yük oluşturacak faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek. Faaliyet alanları ile ilgili olmayan herhangi bir harcama ve taahhütte bulunulmayacak. İhale şartname ve sözleşmelere alım konusuyla ilgili olmayan unsurlar dahil edilmeyecek. Alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için azami gayret gösterilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, yurt içinde ve yurt dışında hizmet binası, lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Ancak deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilmesi durumunda o hizmet için tahsis edilecek Hazine'ye ait taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan veya tahsis edilmiş yerlere inşaat yapılabilecek. Kesinleşmiş mahkeme kararı ile taşınmazın tahliyesi gibi kanuni zorunluluk halinde Hazine'ye ait taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden sonra taşınmaz kiralarının yüksek olduğu mahaller dışında veya rayiç bedeli dikkate alınarak taşınmaz kiralanabilecek.

Taşıt sayıları en az yüzde 20 azaltılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarınca acil ve zorunlu haller dışında yeni taşıt edinilmeyecek. İhtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek. 2020 yılındaki taşıt sayıları, 2021 yılından başlamak üzere 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacak. Mevzuatta belirtilen makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç hibe dahil ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek. Taşıt Kanunu'nda belirtilen hizmetler ve koruma altına alınanlara tahsis edilenler dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecek. Belediye başkanları, belediyede genel sekreter ve genel müdürler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah- akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların mevcudunda bulunan binek veya station wagon tipi taşıtlardan yararlanacak. MSB, MİT, Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet personeli ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabi görev yapanlarda güvenlik ihtiyacı nedeniyle gerekli görülenler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah- akşam geliş ve gidişleri ilgili bakan veya üst yönetici onayıyla hizmet araçlarıyla sağlanacak. Taşıt Kanunu'nun izin verdiği haller hariç hiçbir makama arazi, binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek. Memuriyet mahalli dışındaki görevlere zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmemesine özen gösterilecek. Göreve başka ulaşım aracıyla gidilmesi durumunda ilgilinin kullanımı için araç gönderilmeyecek. Gidilen yerdeki resmi hizmet aracından istifade edilecek.

Muhammet Mücahit Dereli

