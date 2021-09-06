Taşevler barajı, 8 bin dekar araziye can suyu olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Malatya'da yatırımlar yapmayı sürdürerek toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Malatya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda Malatya Akçadağ Taşevler Sulaması İnşaatı çalışmalarının devam ettiğini ve projenin bitirilmesi ile birlikte toplamda 8 bin dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi sulanması temin edileceğini açıkladı.

Yıldız, "Su kaynağı Akçadağ Taşevler Barajı tamamlanmıştır. Baraj temelden 51 metre yükseklikte ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 5,12 milyon metre küp su depolayarak 8 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Akçadağ Taşevler Sulaması, milli ekonomiye yılda 11,8 Milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 2 bin 400 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Malatya Akçadağ Taşevler Barajı Sulama şebekesi inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir" diye konuştu.

