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Taşı kafatası sanan ev sahibi polisi alarma geçirdi

Taşı kafatası sanan ev sahibi polisi alarma geçirdi
Taşı kafatası sanan ev sahibi polisi alarma geçirdi

Adana’da evinin bahçesinde tuvalet ve banyoyu yıkarken oluşan delikten baktığında taşı kafatası zanneden ev sahibi polisi alarma geçirdi.

Taşı kafatası sanan ev sahibi polisi alarma geçirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Ev sahibi Mustafa Bulut, bahçede önceki yıllarda banyo olarak kullanılan bölümü balyoz ile kırmaya başladı. Bu sırada zeminde geniş bir delik belirdi. Delikten bakan Bulut, içerideki taş yığınlarının arasında kafatası olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Delikten bakınca şaşırdıklarını ifade eden Bulut, “Bu alanı yıkmaya başladık ve delik kendiliğinden belirdi. İçeri baktığımızda kafatası olduğunu gördük ve polise haber verdik. Dedemden kalan bir ev, yaklaşık 55 yıldır burada oturuyoruz. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk” diye konuştu. Adrese gelen ekipler, zemini kırarak genişletti. Yapılan çalışmada kafatası zannedilen cismin, taş olduğu belirlendi.

Fatih Keçe - Umutcan İşledici

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